Дирекцию информационных и коммуникационных технологий lifecell возглавил специалист Turkcell

Директором по информационным и коммуникационных технологиям оператора мобильной связи lifecell с 7 августа 2017 года назначен Альп Агкаташ, сообщила пресс-служба оператора.

По ее данным, в 1997 году А.Агкаташ присоединился к компании Turkcell в должности инженера поддержки систем биллинга, продолжив карьеру в роли аналитика, а позже – менеджера группы. С 2007 года перешел на должность консультанта по биллинговым и тарификационным системам в Kuzey Kibris Turkcell (Северный Кипр), а затем получил назначение на должность руководителя сети обслуживания и операционной разработки в этой компании.

С 2011 года А.Агкаташ работал в компании BeST, где занимал должность директора по информационным технологиям, а с 2015 года возглавлял дирекцию технологических операций в компании Kuzey Kibris Turkcell.

В сообщении также отмечается, что Дженгиз Гюрер, который ранее занимал должность директора дирекции информационных и коммуникационных технологий lifecell, принял решение продолжить карьерный путь за пределами компании.

lifecell - третий по размеру оператор мобильной связи в Украине. 100% акций оператора принадлежат Turkcell – турецкому поставщику конвергентных телекоммуникаций и технологических услуг. Сеть оператора lifecell покрывает территорию, на которой проживает 99% населения Украины. По состоянию на конец второго квартала 2017 года, активная абонентская база lifecell составляет 8,4 млн пользователей.