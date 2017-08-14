Канцлер Германии раскритиковала руководство автоконцернов за "дизельгейт"

Канцлер Германии Ангела Меркель подвергла критике действия руководителей немецких автопроизводителей, замешанных в манипуляциях с программным обеспечением для снижения показателей вредных выхлопов.

"Доверие к отрасли разрушено заметанием мусора под ковер и использованием пробелов в тестах на вредные выбросы", - заявила она на партийном мероприятии в Дортмунде, давшем старт избирательной кампании Христианско-демократического союза (ХДС).

Чтобы начать восстанавливать утраченное доверие, автоконцерны должны установить новое исправное программное обеспечение на машины и выплачивать клиентам бонус при обмене старых дизельных автомобилей на новые, полагает глава правительства. По ее словам, от преодоления последствий "дизельгейта" зависят более 800 тыс. "стержневых" рабочих мест, сообщает Deutsche Welle.

А.Меркель подчеркнула, что ФРГ не может и не хочет отказываться от автомобильной промышленности как "важного столпа экономики", и пообещала государственную поддержку компаниям в процессе модернизации отрасли.

"Если Германия хочет оставаться автопроизводителем номер один, необходимо обращать больше внимания на развитие альтернативных двигателей, автономной езды и внедрение концепции интернета вещей в автопроме", - заявила канцлер.

В то же время она высказалась против резкого отказа от автомобилей с дизельными двигателями и квот на электромобили, которые предлагает ввести конкурирующая Социал-демократическая партия Германии (СДПГ).

Скандал вокруг манипуляций данными о выхлопах дизельных двигателей нанес большой ущерб имиджу немецких автомобилестроителей.

Согласно результатам опроса ARD-Deutschlandtrend, 57% жителей страны заявили об утрате доверия к автомобильной промышленности, при этом отношение 38% не изменилось. Более половины респондентов (56%) опасаются, что махинации автоконцернов нанесли долгосрочный ущерб германской экономике в целом, а 41% не считает это вероятным.

Исследование также показало, что немцы разочарованы политикой Берлина в отношении "дизельгейта". Среди опрошенных 67% уверены, что при урегулировании кризиса политики идут на слишком крупные уступки автомобильной промышленности и действуют, скорее, в ее интересах, стремясь сохранить рабочие места.

Лишь 23% опрошенных уверены, что политики стремятся, прежде всего, защитить окружающую среду и здоровье граждан. Еще 7% заявили, что власти руководствуются интересами владельцев дизельных автомобилей.

Исследование было подготовлено институтом исследования общественного мнения Infratest dimap по поручению общественной телекомпании ARD и газеты Die Welt. Опрос проводился сразу после "Национального форума по дизелю", прошедшего в Берлине 2 августа. В "дизельном саммите" участвовали министры транспорта и экологии ФРГ, главы Volkswagen, Daimler, BMW, Opel и Ford, а также руководители девяти федеральных земель и представители профсоюзов.

Автопроизводители обязались обновить программное обеспечение, которое будет регулировать работу двигателя таким образом, чтобы снизить уровень вредных выбросов в атмосферу. Речь, прежде всего, идет о новых дизельных автомобилях, отвечающих требованиям экологического стандарта Евро 6 и менее строгого Евро-5. Модернизация ПО дизельного двигателя должна привести к снижению выброса в атмосферу оксида азота на 25-30%.