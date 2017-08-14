Гривня на межбанке в начале торговой недели продолжила курс на укрепление

Курс гривни на межбанковском валютном рынке в понедельник укрепился до 25,6275 грн/$1 с 25,6725 грн/$1 в предыдущий рабочий день, сообщили агентству "Интерфакс-Украина" дилеры коммерческих банков.

По их словам, котировки гривни к окончанию торгов составили 25,62-25,635 грн/$1.

Национальный банк Украины (НБУ) во время аукциона в понедельник купил $46,2 млн по курсу до 25,64 грн/$1. На аукцион были поданы заявки на $54,4 млн по курсу от 25,638 грн/$1 до 25,939 грн/$1. Средневзвешенный курс по итогам аукциона составил 25,639 грн/$1.

По данным НБУ, средневзвешенный курс гривни на межбанковском валютном рынке в этот день укрепился до 25,6307 грн/$1 с 25,6959 грн/$1. Торговый оборот составил $348,66 млн, тогда как в предыдущий рабочий день - $346,9 млн.