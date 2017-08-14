Amazon привлечет до $16 млрд для финансирования покупки Whole Foods

Американский интернет-ритейлер Amazon.com Inc. намерен разместить долговые обязательства на сумму до $16 млрд для финансирования планирующейся покупки сети супермаркетов Whole Foods Market Inc., сообщило международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service в понедельник.

Оно подтвердило рейтинг приоритетного необеспеченного долга Amazon на уровне "Ваа1" и присвоило аналогичный рейтинг предстоящему выпуску приоритетных необеспеченных нот компании объемом до $16 млрд.

При этом прогноз рейтинга Amazon был изменен на "позитивный" со "стабильного".

"Изменение прогноза отражает наше мнение, что, несмотря на увеличение долга, приобретение Whole Foods оказывает прямое положительное влияние на компанию с различных сторон", - говорится в пресс-релизе агентства.

Как сообщалось, в середине июня Amazon достигла соглашения о приобретении сети супермаркетов Whole Foods Market Inc. за $13,7 млрд. После завершения слияния, намеченного на второе полугодие, Whole Foods сохранит свое название, штаб-квартиру в Остине (штат Техас) и топ-менеджмент во главе с CEO Джоном Макки.

Сделка станет крупнейшей в истории Amazon, денежные резервы которой на конец марта 2017 года составляли около $21,5 млрд.

Whole Foods - крупнейшая в США сеть супермаркетов, специализирующаяся на натуральных продуктах питания. Основанная в 1978 году компания является оператором свыше 460 супермаркетов в США и Канаде, ее штат составляет 87 тыс. человек, выручка в 2016 фингоду достигла $16 млрд.

Amazon является крупнейшим в мире онлайн-ритейлером с ежегодной выручкой около $135 млрд.