Украина продолжит реформы по децентрализации и госуправлению при поддержке международных партнеров – Гройсман

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявляет, что Украина намерена продолжить реформы в сферах децентрализации и государственного управления при поддержке международных партнеров, в частности, Германии.

Как сообщает пресс-служба Кабмина в понедельник, В.Гройсман провел встречу со специальным посланником правительства Германии по вопросам реформ в области управления и децентрализации Геогром Мильбрадтом (Georg Milbradt).

По словам премьера, децентрализация и одна из составляющих реформы - объединение громад - уже доказали свою эффективность из-за роста местных бюджетов. "Теперь главный акцент реформы - в обеспечении прозрачности использования средств и привлечении общественности к обсуждению инициатив, имеющих значение для конкретной местности. Отдельное внимание - секторальному продвижению изменений, а именно - в образовании, медицине, системе предоставления административных услуг, в земельных отношениях, дорожной инфраструктуре, сфере планирования территорий", - отметил В.Гройсман.

Говоря об обновлении государственной службы, премьер напомнил, что уже осенью текущего года в ходе открытых конкурсов в органы власти будут привлечены 1 тыс. специалистов, которые смогут углублять проведение реформ.

В пресс-службе отмечают, что правительство Украины в рамках коренного реформирования государства продолжит начатую три года назад реформу по децентрализации, реформу государственного управления, прежде всего обновление кадрового состава органов власти, и будет опираться в этих процессах в поддержку международных партнеров - в частности, правительства Германии.

"Мы глубоко ценим уровень нашего сотрудничества с правительством Германии. Мы благодарны за всестороннюю поддержку Украины правительству и непосредственно канцлеру Ангеле Меркель. То, что в соответствии с решением правительства (Германии - ИФ) был направлен специальный посланник по вопросам реформ (Георг Мильбрадт - ИФ), имеет для нас большое значение", - сказал В.Гройсман.

Как сообщалось, специальный посланник правительства Германии по вопросам реформ в сфере управления и децентрализации Г.Мильбрадт находится в Украине с визитом с 14 по 19 августа.