Экономика

16:52 14.08.2017

Производитель одежды VF Corp. покупает конкурента Williamson-Dickie

Американская компания VF Corp., владеющая известными брендами одежды North Face, Timberland, Vans, Lee и Wrangler, объявила о подписании соглашения о покупке Williamson-Dickie Mfg. Co., выпускающей рабочую одежду.

Как говорится в пресс-релизе VF Corp., сумма сделки составит $820 млн, завершение сделки ожидается в четвертом квартале текущего года.

По прогнозам VF, слияние позволит увеличить прибыль компании на $1 млрд к 2021 году. Руководство прогнозирует, что совокупная выручка компании в 2021 году превысит $15 млрд, прибыль в расчете на акцию - $5.

Williamson-Dickie является мировым лидером в производстве спецодежды и обуви, а также аксессуаров. Компания была основана в 1922 году, ей принадлежат такие бренды, как Dickies, Terra, Kodiak и Workrite. Ее выручка за последние 12 месяцев составила $875 млн.

Акции VF дорожают на 0,2% в ходе предварительных торгов в понедельник. Ее капитализация составляет $24,24 млрд.

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