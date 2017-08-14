Экономика

16:51 14.08.2017

Tesla разместила дебютные облигации на $1,8 млрд

Американский автопроизводитель Tesla Motors Co. разместил дебютный выпуск облигаций на $1,8 млрд.

Это на $300 млн превысило первоначально планировавшийся объем размещения, сообщила компания.

Восьмилетние бонды были проданы по цене, соответствующей доходности 5,3% годовых, что несколько превзошло целевой уровень в 5,25%.

Полученные от размещения средства будут направлены на ускорение производства нового автомобиля Model 3.

Ведущим андеррайтером выступал Goldman Sachs. Кроме того, в организации размещения принимали участие Morgan Stanley, Barclays Capital, Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith, Citigroup Global Markets, Deutsche Bank Securities и RBC Capital Markets.

Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's присвоило выпуску облигаций Tesla рейтинг "В", Moody's - "B3".

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