Экономика

16:50 14.08.2017

Рост экономики во II квартале поддержало улучшение деловых ожиданий и увеличение потребительской активности

Министерство экономического развития и торговли (МЭРТ) объясняет рост экономики на 2,4% во втором квартале 2017 года улучшением деловых ожиданий и увеличением потребительской активности, сообщается на сайте ведомства.

"Ключевая предпосылка возрастания (экономики – ИФ) – реформирование экономики, улучшение деловых ожиданий и рост потребительской активности при увеличении уровня заработных плат", – указано в сообщении МЭРТ.

В министерстве также отметили положительное влияние на рост валового внутреннего продукта (ВВП) возрастанием цен на мировых сырьевых рынках, в частности, металла, железной руды и зерновых.

"По итогам года МЭРТ ожидает продолжения положительной динамики ВВП на уровне около 1,8-2%", – отмечается в сообщении.

Как сообщалось, рост ВВП Украины в апреле-июне 2017 года по отношению к аналогичному периоду 2016 года составил 2,4% по сравнению с 2,5% в первом квартале 2017 года. По отношению к первому кварталу рос ВВП составил с учетом сезонного фактора 0,6%.

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