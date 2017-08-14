ВВП Украины во II кв.-2017 вырос на 2,4%

Рост валового внутреннего продукта (ВВП) Украины апреле-июне 2017 года по отношению к аналогичному периоду 2016 года составил 2,4% по сравнению с 2,5% в первом квартале 2017 года, такую оперативную оценку обнародовала Государственная служба статистики в понедельник.

Согласно ее данным, по отношению к предыдущему кварталу (первому кварталу 2017 года) рост ВВП составил с учетом сезонного фактора 0,6%.

Как сообщалось, в июне этого года Госстат улучшил обнародованную в средине мая оценку роста ВВП в первом квартале с 2,4% до 2,5%.

Одновременно ведомство подтвердило предварительную оценку увеличения ВВП по отношению к предыдущему кварталу (четвертому кварталу 2016 года) с учетом сезонного фактора – 0,3%.

В марте этого года Госстат улучшил оценку роста ВВП в четвертом квартале прошлого года с 4,7% до 4,8%. Оценка роста за третий квартал улучшалась дважды – сначала с 1,8% до 2%, а затем до 2,3%.

Во втором квартале 2016 года, по данным Госстата, ВВП страны увеличился к аналогичному кварталу предыдущего года на 1,5%, в первом – всего 0,1%, а в целом за 2016 год экономика Украины выросла на 2,3%.

Номинальный ВВП за минувший год составил 2 трлн 383,182 млрд грн, изменение дефлятора – 17,1%. В номинальном выражении ВВП в первом квартале прошлого года был равен 455,637 млрд грн, во втором – 535,324 млрд грн, в третьем – 669,17 млрд грн и в четвертом – 723,051 млрд грн.

Правительство построило госбюджет-2017 на прогнозе роста ВВП 3% при инфляции 8,1%, тогда как Нацбанк Украины ожидал увеличения ВВП на 2,8% при инфляции 9,1%.