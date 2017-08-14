Акционеры НКХП утвердили докапитализацию предприятия на 27,2 млн грн

Акционеры ЧАО "Николаевский комбинат хлебопродуктов" (НКХП) на внеочередном собрании 8 августа утвердили решение об увеличении уставного капитала общества на 27 млн 246,6 тыс. грн путем закрытого размещения акций допэмиссии.

Согласно сообщению в системе раскрытия информации Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, ценные бумаги комбината будут выпущены номиналом 0,45 грн в количестве 60,548 млн шт.

В настоящее время уставный капитал НКХП состоит из 39,452 млн акций номиналом 0,45 грн.

Привлеченные средства предполагается направить: на реконструкцию основных средств – 4 млн 106,7 тыс. грн, модернизацию существующих основных средств – 5 млн 518,8 тыс. грн, строительство дополнительных производственных объектов – 17 млн 621,1 тыс. грн.

Акционерами комбината в настоящее время являются госпредприятие "Николаевский морской торговый порт" (владеет 11,999308% акций), ООО "КУА "Сольдис" (Киев), действующая в интересах закрытого недиверсифицированного венчурного паевого инвестфонда "Фонд инвестиций в машиностроение" (10% акций) и Orexim Holdings Limited (77,525306%).

Срок и другие детали размещения ценных бумаг в сообщении отсутствуют.

НКХП основан в 1998 году, производит пшеничную муку. По данным НКЦБФР общество не состоит в каких-либо объединениях предприятий.