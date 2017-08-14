Одесский морпорт в январе-июле увеличил грузоперевалку на 1,3%

Одесский морской порт в январе-июле 2017 года перевалил 13,783 млн тонн грузов, что на 1,3% больше, чем за январь-июль 2016 года.

Согласно данным Администрации морских портов Украины, за семь месяцев порт снизил перевалку экспортных грузов на 4,2% - до 10,066 млн тонн, импортных – увеличил на 20%, до 2,288 млн тонн, транзитных – на 19,2%, до 1,369 млн тонн, каботажных перевалил 60 тыс. тонн.

Перевалка наливных грузов возросла на 13,3% - до 1,327 млн тонн, тарно-штучных – сократилась на 6,6%, до 7 млн тонн, сухих грузов – увеличилась на 10,3%, до 5,446 млн тонн.

Как сообщалось, Одесский порт в первом полугодии 2017 года перевалил 12,31 млн тонн грузов, что на 5,6% больше, чем за январь-июнь 2016 года, в том числе порт снизил перевалку экспортных грузов на 0,5% - до 9,129 млн тонн, импортных – увеличил на 20%, до 1,926 млн тонн, транзитных – на 43,3%, до 1,227 млн тонн, каботажных перевалил 28 тыс. тонн.

Одесский порт расположен в юго-западной части Одесского залива на искусственно созданной территории площадью 109,5 га.

В порту обслуживаются суда длиной до 270 м и осадкой до 13 м. Общая протяженность причальной линии – более 8 км.