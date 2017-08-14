"Нибулон" в 2016/2017 МГ сохранил объемы экспортных поставок на уровне 4,65 млн тонн

Экспорт зерна сельскохозяйственной компанией "Нибулон" в 2016/2017 маркетинговом году (МГ, июль-июнь) составил 4,65 млн тонн, что соответствует показателю предыдущего сезона.

"В рейтинге украинских экспортеров "Нибулон" уверенно занимает первое место, экспортировав 4,65 млн тонн сельхозпродукции", - говорится в сообщении на сайте компании.

По ее информации, 2016/2017 МГ отметился ростом уровня конкуренции между трейдерами на внутреннем рынке. В частности, речь идет о расширении деятельности в стране международных компаний.

"Преимущества нашей компании заключаются в оперативном реагировании на изменение ситуации на внутреннем и внешнем рынках и гибком подходе в принятии решений. Это возможно благодаря созданию современной и мощной логистической системы, что, в частности, включает многоуровневую систему контроля и управления качеством", - цитируется в сообщении менеджер по оптовой торговле зерновыми культурами Владимир Славинский.

Кроме увеличения присутствия и влияния на существующих рынках сбыта (Ближний Восток, Северная Африка, страны ЕС), "Нибулон" продолжает становление как экспортера в странах Юго-Восточной Азии, Африки. В конце 2016/17 МГ "Нибулон" отгрузил около 70 тыс. тонн кукурузы в Кению.

Компания также увеличивает объемы торговли с Китаем, улучшает культуру производства для выполнения жестких фитосанитарных требований этой страны относительно качества и состояния продукции, которая отгружается на экспорт.

По словам менеджера по оптовой торговле зерновыми культурами Дмитрия Фурды, старт нового маркетингового сезона (2017/2018 МГ) в Украине стал разноплановым - динамичным для одних культур и инертным для других, что обусловлено конъюнктурой мирового рынка.

Активность экспорта ячменя из Украины превысила все ожидания.

"Зерновая ассоциация Саудовской Аравии с начала 2017 стала новым и единственным государственным органом по импорту этой культуры и внедрила новую открытую тендерную систему на смену той, которая функционировала до сих пор и считалась недостаточно прозрачной", - говорится в сообщении "Нибулона".

Компания участвовала в тендерах на поставку ячменя в эту страну и начала активно отгружать зерно в рамках выполнения взятых на себя тендерных обязательств.

ООО СП "Нибулон" создано в 1991 году. Является одним из крупнейших операторов на зерновом рынке страны. Располагает элеваторными мощностями общей вместимостью около 2 млн тонн, а также собственным перегрузочным терминалом в Николаеве мощностью 5 млн тонн.

"Нибулон" обрабатывает 82 тыс. га, владеет и управляет второй по величине сетью внутренних элеваторов и речных терминалов, морским терминалом в Николаеве. Компания экспортирует преимущественно кукурузу, пшеницу и ячмень в более чем 20 стран мира. Ежегодный объем экспорта достигает 4,5 млн тонн.