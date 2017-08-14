Банки с российским госкапиталом в I пол.-2017 сократили долю в активах банковской системы Украины на 2,2 п. п.

Доля украинских банков с капиталом российских государственных банковских групп в совокупных активах всех платежеспособных банков Украины январе-июне 2017 года сократилась до 6,54% с 8,77%, свидетельствуют данные обнародованной Национальным банком Украины (НБУ) статистики.

По данным НБУ, больше всех сократились активы Проминвестбанка (ПИБ) – на 37%, до 21,625 млрд грн. За ним следуют ВТБ Банк и БМ Банк (все - Киев), активы которых снизились на 32,08% - до 14,019 млрд грн и 31,19% - до 1,206 млрд грн соответственно.

Активы Сбербанка (Киев) за первое полугодие сократились на 16,86% - до 40,201 млрд грн, ВиЭс Банка (VS Bank, Львов) - на 7,37%, до 3,621 млрд грн.

Всего активы всех платежеспособных банков Украины в январе-июне 2017 году сократились на 0,76% - до 1,233 трлн грн, тогда как количество таких банков уменьшилось до 88 с 93.

Таким образом, по состоянию на 1 июля 2017 года по размеру общих активов ПИБ занял 13-е место среди действовавших в стране банков, ВТБ Банк – 16-е, БМ Банк – 48-е, Сбербанк – 8-е и ВиЭс Банк – 28-е.

БМ Банк основан в 2005 году. ВТБ получил над ним контроль после покупки российского Банка Москвы.

ВТБ Банк (ранее - банк "Мрия") основан в 1992 году. Основным акционером банка является ОАО "Банк ВТБ" (РФ, 99,9944%).

Проминвестбанк основан в 1992 году. Его крупнейшим акционером на 1 января 2016 года являлся Внешэкономбанк (РФ, 99,3916%).

Сбербанк (ранее - ПАО "Дочерний банк Сбербанка России", до этого - банк "НРБ") основан в 2001 году. Его единственным собственником является Сбербанк России.

ВиЭс Банк (VS Bank, Львов; до 16 декабря 2013 года – Фольксбанк, ранее – Электрон Банк) основан в 1991 году. По состоянию на 1 января 2017 года его основным акционером являлся ОАО "Сбербанк России" (РФ, владел 99,923% акций банка).