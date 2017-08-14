АМПУ объявила тендер на дноуглубление подходного канала к Николаевскому порту

Администрация морских портов Украины (АМПУ) объявила тендер на проведение эксплуатационного дноуглубления подходного канала — 13-го колена Бугско-Днепровско-Лиманского канала (БДЛК) к Николаевскому морскому порту.

Как сообщила пресс-служба АМПУ, дноуглубление имеет целью поддержку паспортных глубин и обеспечение безопасности судоходства на подходном канале. Технические требования и другая информация для участников торгов размещены в тендерной документации в электронной системе ProZorro.

"В Николаевском морском порту работают известные международные и украинские агро- и промышленные предприятия, поэтому мы обязаны обеспечить безопасную проходку их судов с продукцией. Объем грузооборота в портах Николаевского региона ежегодно стабильно растет: в 2016 году он составил 28,6 млн тонн", - отметил руководитель АМПУ Райвис Вецкаганс.

Ориентировочный объем дноуглубления составляет 125 тыс. куб. м.

Ориентировочная стоимость работ – 29,7 млн грн.

Конечный срок подачи тендерных предложений - 8 сентября 2017 года.

Участие в процедуре открытых торгов могут принять национальные и иностранные дноуглубительные компании.

Бугско-Днепровско-Лиманский канал является магистральным судоходным каналом, обеспечивающим подход судов из Черного моря в порты, морские терминалы и судостроительные заводы Николаевского региона, а также частично в Херсонский морской канал, через который судна попадают в Днепр. Непосредственно БДЛК насчитывает 12 колен. Его ширина составляет 100 м, длина - 81,37 км, глубина - 11,2 м. Движение по каналу могут осуществлять суда длиной до 215 м, шириной до 32,5 м, осадкой до 10,3 м. 13-е колено БДЛК является подходным каналом морского порта Николаев.

Как сообщалось, 19 июля 2017 года АМПУ провела рабочую встречу с украинскими и мировым дноуглубительными компаниями, в ходе которой представила перспективные проекты эксплуатационного и капитального дноуглубления портов, реализация которых запланирована на текущий год. В рамках эксплуатационного дноуглубления были представлены проекты очистки акваторий Ренийского, (тендер уже объявлен) Херсонского, Одесского, Мариупольского, Бердянского морских портов, а также техническое обслуживание судоходных каналов (Бугско-Днепровско-Лиманский канал и Херсонский морской канал).