АМКУ мониторит цены на удобрения на внутреннем рынке

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) обязал производителей минеральных удобрений ежемесячно предоставлять информацию о ценах на этом рынке, объемах производства минудобрений, реализации на внутреннем рынке и на экспорт.

Согласно письму Министерства экономического развития и торговли в ответ на обращение аграрных ассоциаций, информацию о ценах обязаны предоставлять ПАО "Азот" (Черкассы), ПАО "Ривнеазот", ЧАО "Северодонецкое объединение "Азот", ПАО "Днипроазот", ПАО "Одесский припортовый завод", ПАО "Днипровский завод минеральных удобрений", ООО "НФ Трейдинг Украина".

В случае нарушения указанными компаниями законодательства о защите экономической конкуренции АМКУ обещает применить меры воздействия в рамках законодательства.

В регионах территориальные отделения АМКУ будут собирать информацию о минимальных, максимальных и средневзвешенных ценах продажи минеральных удобрений сельхозпроизводителям

Как сообщалось, три химических завода, которые входят в группу Ostсhem, в марте 2017 года остановили работу из-за прекращения снабжения газом со стороны НАК "Нафтогаз Украины" по причине отсутствия средств для предоплаты за топливо. Заложниками ситуации стали сельхозтоваропроизводители, которые, по данным профильных аграрных ассоциаций, внесли предоплату за удобрения в размере около 2 млрд грн.

В середине июня Ostchem сообщил о начале возобновления их производства.

Украина с 22 мая ввела антидемпинговые пошлины в размере 31,84% в отношении импорта в Украину карбамида и карбамидно-аммиачной смеси из Российской Федерации.

В 2014 году Украина в рамках промежуточного пересмотра антидемпинговых пошлин в отношении аммиачной селитры из России увеличила их размер в три раза – с 11,91% до 36,03% и продлила срок их действия на пять лет.