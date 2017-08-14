"Укроборонпром" поставил перед ГП "Антонов" задачу в ближайшие пять лет поставить на рынок 70 самолетов

ГП "Антонов" (Киев) в ближайшие пять лет планирует поставить на рынок 70 транспортных и региональных пассажирских самолетов, информирует пресс-служба госконцерна "Укроборонпром".

Согласно сообщению, данные планы закреплены подготовленным госконцерном маркетинговым планом ГП "Антонов", который включает поставку заказчикам из стран СНГ, Азии и Африки, а также Турции в течение пяти лет 20 самолетов Ан-178.

"Также ГП "Антонов" планирует вернуться на конкурентный рынок региональных пассажирских самолетов", - сказано в сообщении.

Другие детали подготовленного маркетингового плана в госконцерне не озвучивают.

Новый украинский транспортный Ан-178 грузоподъемностью 18 тонн разработки ГП "Антонов" создается на замену Ан-12, по оценкам специалистов, в ряде регионов также может стать современной заменой С-160. В производственной кооперации по программе Ан-178, который совершил первый полет в мае 2015 года, задействовано порядка 200 компаний из 15 стран.

Сегодня ГП "Антонов" продвигает программу Ан-178 в том числе, в странах Ближнего Востока и Средней Азии: интерес к новому украинскому транспортнику уже подтвердили ОАЭ, Саудовская Аравия, КНР и Азербайджан. В мае 2015 года между ГП "Антонов" и азербайджанской Silk Way Airlines заключен контракт на сборку в Украине и поставку азербайджанской компании 10 транспортных Ан-178. Поставка первых двух самолетов, согласно условиям контракта, должна быть обеспечена к концу 2018 года, поставка еще восьми машин - по согласованию сторон. В настоящее время ГП "Антонов" также ведет переговоры с европейскими странами НАТО о совместном развитии программы Ан-178.

В этом году на мощностях ГП "Антонов" в рамках международной кооперации с участием ведущих западных производителей завершена сборка самолета-демонстратора модернизированной версии транспортного Ан-32 – Ан-132 грузоподъемностью 9,2 тонн для Саудовской Аравии. После показа самолета потенциальным зарубежным заказчикам, будет принято решение о сроках сертификации новой машины, а также о программе ее серийного производства.

Также ГП "Антонов" продолжает реализацию программ создания семейства региональных пассажирских самолетов нового поколения семейства Ан-148/158. На сегодняшний день предприятием обеспечена в полном объеме программа импортозамещения российских комплектующих для Ан-148/158. В числе потенциальных заказчиков самолетов семейства в настоящее время рассматриваются, в первую очередь, страны Азии и Латинской Америки.

Входящее в "Укроборонпром" по решению правительства с 2015 года ГП "Антонов" - ведущий украинский разработчик и производитель авиатехники, признанный мировой лидер в нише транспортных самолетов самого широкого назначения.

В мае правительство поддержало предложение "Укроборонпрома" о преобразовании ГП "Антонов" в публичное акционерное общество, 100% акций которых принадлежит государству.