Германия инвестирует $10 млн в развитие малых и средних предприятий Украины

Немецкое общество инвестиций и развития (DEG) внесет $10 млн в инвестиционный фонд для малых и средних предприятий Украины, сообщает посольство Германии в Украине.

Как сообщает пресс-служба посольства в понедельник, фонд Emerging Europe Growth Fund III (EEGF III) облегчит предприятиям малого и среднего бизнеса страны доступ к долгосрочному финансированию.

"Этим участием Германия укрепляет свою позицию как одной из важнейших стран происхождения иностранных инвестиций в украинскую экономику. Участие Германии является сигналом для других частных и институциональных инвесторов", - говорится в сообщении посольства.

В диппредставительстве рассказали, что фонд инвестирует в ориентированные на экспорт отрасли промышленности, в частности, в IТ, легкую и пищевую промышленность, а также в предприятия электронной торговли и сферу здравоохранения.

В немецком посольстве уточнили, что финансируемый фонд, в первую очередь, ориентируется на малые и средние предприятия, нуждающиеся в капитале для собственного роста и, как показывает опыт, создающие много новых рабочих мест.

Немецкие дипломаты добавили, что есть намерения довести капитал фонда Emerging Europe Growth Fund III (EEGF III) до $150 млн.