Украинские авиакомпании за 6 мес. увеличили пассажироперевозки на 40%, аэропорты пассажиропотоки – на 34%

Украинские авиакомпании в январе-июне 2017 года выполнили 42,6 тыс. коммерческих рейса, что на 25% больше, чем за аналогичный период 2016 года.

Согласно статистической информации Государственной авиационной службы Украины, количество перевезенных пассажиров за указанный период возросло на 40% по сравнению с первым полугодием 2016 года - до 4,565 млн чел. Объемы перевозок грузов и почты сократились на 9% - до 35,5 тыс. тонн.

Пассажиропотоки через аэропорты Украины за первое полугодие увеличились на 34,1% и составили 7,145 млн чел.

За указанный период на рынке пассажиро- и грузоавиаперевозок работало 30 отечественных авиакомпаний. Пассажирские перевозки осуществляли 18 отечественных авиакомпаний.

По итогам первого полугодия 2017 года 95% общих объемов пассажирских перевозок выполнено пятью ведущими авиакомпаниями: "Международные авиалинии Украины", "Азур Эйр Украина", "Роза Ветров", "Браво" и "Атласджет Украина".

Авиакомпания МАУ обеспечила рост объемов пассажироперевозок на 24,1% по сравнению с предыдущим годом, "Азур Эйр Украина" - на 47%, "Роза Ветров" – в 4,3 раза, "Атласджет Украина" – в два раза, "Браво" – в 4,5 раза.

"Положительная динамика в январе-июне 2017 года связана, прежде всего, с развитием сектора международных воздушных перевозок", - отмечает ГАС.

Регулярные полеты между Украиной и странами мира в течение первого полугодия осуществляли 10 отечественных авиакомпаний в 42 страны мира и 25 иностранных авиакомпаний в 24 страны.

Украинские авиакомпании перевезли 2,622 млн чел., иностранные – 2,111 млн (рост на 27,6% и 22,5% соответственно).

Регулярные внутренние пассажироперевозки между девятью городами Украины выполняли пять отечественных авиакомпаний: перевезено 423,3 тыс. чел., что на 22,6% больше, чем в первом полугодии 2016 года.

Коммерческие рейсы отечественных и иностранных авиакомпаний обслуживали 20 украинских аэропортов и аэродромов. Количество отправленных и прибывших воздушных судов составило 72,2 тыс., что на 24,7% больше, чем в первом полугодии 2017 года.

"Следует отметить, что на сегодняшний день около 98% общих пассажиропотоков и почтогрузопотоков сконцентрированы в семи ведущих аэропортах – "Борисполь", "Киев" (Жуляны), "Одесса", "Львов", "Харьков", "Днепропетровск", "Запорожье", - говорится в сообщении Госавиаслужбы.

В первом полугодии 2017 года авиационные работы осуществляли 17 авиапредприятий, обработано 150 тыс. га сельскохозяйственных площади, налет составлял 3,2 тыс. часов.

ГПОВД "Украэрорух" в течение января-июня 2017 года обслужило 110,3 тыс. полетов против 92,4 тыс. за аналогичный период 2016 года. Количество обслуженных полетов, выполненных самолетами и вертолетами авиакомпаний Украины, выросло на 27,2%, иностранными авиакомпаниями - на 14,8%.