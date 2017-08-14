ПО электронной системы поступления в вузы к следующему году доработают – Гриневич

Министр образования и науки Украины Лилия Гриневич заявляет, что программное обеспечение электронной системы поступления в высшие учебные заведения к следующему году будет доработано.

"Сейчас по результатам вступительной кампании мы проведем очень глубокий анализ и аудит всего, что происходило в ее ходе, чтобы определить главные аспекты, на доработке которых нужно сосредоточиться", - сказала она в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

Министр отметила, что ранее ПО принадлежало частному лицу, а теперь находится в собственности государства, а его разработчиком по результатам тендера стало ПАО "Науково-дослідний інститут прикладних інформаційних технологій".

При этом на некоторое время тендер был заблокирован через суд, поэтому ПО разрабатывалось и внедрялось за достаточно короткий срок, что могло привести к некоторым проблемам в ходе вступительной кампании 2017 года.

"При этом важно, что многие из выявленных проблем уже решены, потому что до конца вступительной кампании работа системы была стабилизирована. В то же время не все проблемы вступительной кампании связаны с работой электронной системы, некоторые – с работой приемных комиссий", - сказала министр.

Она отметила, что в некоторых случаях приемные комиссии применяли стимулирующий сельский коэффициент в 1,02 к тем абитуриентам, которые не соответствовали требованиям: закончить сельскую школу и быть прописанными в сельской местности.

Полный текст интервью министра образования и науки Лилии Гриневич будет обнародован на сайте агентства "Интерфакс-Украина" в открытом доступе.