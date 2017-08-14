Италия лидирует по объему производства и потребления мороженого в ЕС

Италия, отстающая от других европейских стран по темпам роста ВВП, является непревзойденным лидером в сфере производства мороженого.

В прошлом году в этой стране было произведено 595 млн литров мороженого, что соответствует примерно 6,8 млрд порций. На долю Италии пришлось 19% всего мороженого, изготовленного в Евросоюзе, сообщает агентство Bloomberg.

Второе место в ЕС по объему производства мороженого заняла Германия с результатом 515 млн литров.

На территории Италии насчитывается свыше 19 тыс. джелатерий - кафе, где продается итальянское мороженое (джелато), и каждый год их число увеличивается. Зачастую джелатерии являются семейным бизнесом, совокупный объем их продаж составляет порядка 1,4 млрд евро в год, свидетельствуют данные итальянской торговой ассоциации Confcommercio.

Италия также является лидером в Европе по потреблению мороженого: каждый итальянец покупает в среднем более 100 порций мороженого в год, и в связи с этим мало что остается для экспорта.

Поэтому страна занимает лишь пятое место среди крупнейших европейских экспортеров мороженого. Лидерами в этой категории являются Германия и Франция.