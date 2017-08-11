"ЕСУ" в судах о долге по облигациям добился отсрочки на год на 955 млн грн Ощадбанку 955 млн грн и апелляции на 2,83 млрд грн Укрэксимбанку

Хозяйственный суд Киева частично удовлетворил иск государственного Ощадбанка к владельцу контрольного пакета акций ПАО "Укртелеком" ООО "ЕСУ", постановив взыскать с последнего 955 млн грн процентного долга по облигациям (с учетом пени и других расходов), но отсрочил исполнение этого решения на год.

Как говорится в вердикте суда от 3 августа, опубликованном в реестре судебных решений, Ощадбанк в апреле 2013 году купил облигации "ЕСУ" серии "С" на 2 млрд грн по номиналу, из которых сейчас у него осталось бумаг на 1,839 млрд грн по номиналу.

После просрочки выплаты купона по ним за 9-11 купонные периоды, Ощадбанк поадл иск в суд и потребовал выплаты 382,4 млн грн, однако со временем увеличил размер иска до 1 млрд 144,7 млн грн, так как ЕСУ просрочил выплату и по 12-16 купонам.

В свою очередь ответчик возражал против начисления пени и просил пятилетней отсрочки по выплатам – до 30 июля 2022 года.

"Нарушение сроков выплаты процентного дохода истцу с середины 2015 года произошло из-за невозможности "ЕСУ" в условиях спада экономики и инфляционных процессов … выполнить экономические прогнозы относительно своего развития", - говорится в документе. По утверждению ответчика, немедленное исполнение решения суда может привести к банкротству "ЕСУ", как мажоритарного акционера "Укртелекома", и "нарушению стабильности работы последнего".

Суд снизил сумму взыскания до 955 млн грн, из которых 802,4 млн грн – непосредственная сумма долга по процентам, отказав в пене и в 1,5 раза уменьшив размер инфляционный потерь, а также предоставил годичную отсрочку в исполнении этого решения.

"Ранее ООО "ЕСУ" обсуждало с держателями облигаций возможности реструктуризации обязательств. Данное решение суда с отсрочкой исполнения позволяет продолжить поиск решения", - прокомментировали вердикт суда в пресс-службе "Укртелекома".

Помимо того 7 августа Киевский апелляционный хозяйственный суд принял апелляцию "ЕСУ" на решение Хозяйственного суда Киева от 11 июля этого года по спору с другим владельцем этих облигаций – государственным Укрэксимбанком: им с эмитента взыскивается процентный доход и основная сумма долга по облигациям, срок погашения которых наступил 19 марта этого года. Так как Укрэксимбанк в 2013 году приобрел облигации "ЕСУ" на 2 млрд 243,6 млн грн, то общая сумма выплаты по этому иску, согласно решению хозсуда Киева – 2 млрд 834,2 млн грн.

В рамках обеспечения этого иска хозсуд своим определением от 2 июня наложил арест на принадлежащие ЕСУ акции "Укртелекома" в размере 92,7906% уставного капитала, и 25 июля Киевский апелляционный хозсуд подтвердил это определение, отклонив жалобу "ЕСУ".

Согласно данным в системе раскрытия НКЦБФР, ООО "ЕСУ" в первом полугодии 2017 года сократило чистый убыток по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в 8,9 раз – до 72 млн грн, непокрытый убыток достиг к концу июня этого года 6 млрд 834,3 млн грн, а выручка отсутствовала. Основным активом предприятия являются долгосрочные финансовые инвестиции – акции "Укртелекома", стоимость которых в балансе оценена в 10 млрд 799,3 млн грн согласно договору купли-продажи от 2011 года.

Как сообщалось, ФГИ по итогам объявленного осенью 2010 года конкурса в начале 2011 года продал 92,79% акций "Укртелекома" украинской "дочке" австрийской EPIC - ООО "ЕСУ" за 10 млрд 575,1 млн грн.

Холдинг "СКМ" украинского бизнесмена Рината Ахметова приобрел "ЕСУ" в 2013 году.