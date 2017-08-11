"Национальная угольная компания" объединит 33 госшахты

Одобренная правительством Концепция реформирования угольной отрасли страны до 2020 года предусматривает создание государственного предприятия "Национальная угольная компания" (НУК), которой будут переданы 33 государственные шахты, сообщил вице-премьер Владимир Кистион на первом заседании межведомственной рабочей группы по вопросам урегулирования кризисных ситуаций в угольной промышленности.

"В рамках одной госкомпании достаточно просто решать административные вопросы, менеджмент сможет гораздо быстрее и проще передавать оборудование с бесперспективных шахт на другие объекты. По предварительным оценкам, создание такой компании даст экономию расходов на содержание убыточных шахт на сумму 1,5 млрд грн в год", – цитирует слова вице-премьера его пресс-служба в пятницу.

В.Кистион добавил, что НУК должна определиться, какие шахты перспективные, а в какие необходимо вкладывать финансовый ресурс для их модернизации.

Как сообщалось, Кабинет министров Украины одобрил Концепцию реформирования и развития угольной промышленности на период до 2020 года 24 мая этого года, однако сам документ пока не был обнародован.

Премьер-министр Владимир Гройсман на этом заседании отметил необходимость дополнительного обсуждения целесообразности создания единой госкомпании для предотвращения возможных коррупционных проявлений.

"Важно определиться с этой государственной компанией, чтобы мы не создали "монстра" внутри угольной промышленности, который будет очагом коррупции. Поэтому проведем консультации. Возможно, стоит наблюдательный совет сделать, корпоратизировать. Давайте сделаем так, чтобы было прозрачно, открыто, понятно и не было никаких претензий", - сказал тогда премьер.