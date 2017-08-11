Суд назначил на 22 августа кассацию Татнефти по делу о взыскании с Украины $144 млн

Арбитражный суд Московского округа назначил на 22 августа рассмотрение кассационной жалобы "Татнефти" по делу о приведении в исполнение решения иностранного суда о взыскании с Украины компенсации в рамках дела "Укртатнафты" в размере $144 млн, следует из картотеки суда.

Ранее сообщалось, что Арбитражный суд Москвы 27 июня прекратил производство по делу.

Представитель компании тогда заявил "Интерфаксу", что решение будет обжаловано.

"Суд принял решение прекратить производство по заявлению "Татнефти" о признании и приведении в исполнение решения иностранного суда, вынесенного 29 июля 2014 года международным коммерческим арбитражем, и возвратить "Татнефти" сумму госпошлины", - заявила судья 27 июня по итогам слушания.

Как сообщалось, "Татнефть" начала арбитражное разбирательство против Украины в 2008 году в соответствии с российско-украинским соглашением о поощрении и взаимной защите инвестиций из-за ситуации вокруг "Укртатнафты".

"Укртатнафта" создана в соответствии с указами президентов Украины и Татарстана в 1994 году на базе Кременчугского НПЗ. Ранее 18,296% акций "Укртатнафты" принадлежало структурам, близким к "Татнефти", министерство имущества Татарстана владело 28,7788% акций, еще 8,6% акций принадлежало непосредственно "Татнефти". Однако в результате судебных разбирательств в Украине доля татарстанских акционеров в НПЗ была практически обнулена, на предприятии появились новые акционеры, близкие к группе "Приват" Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова.

В 2014 году арбитраж вынес решение в пользу "Татнефти" и обязал Украину выплатить российской компании компенсацию в размере $112 млн, а также проценты. В том же году Украина инициировала производство в Апелляционном суде Парижа с целью отмены этих двух арбитражных решений, заявив, что состав арбитража не обладал компетенцией для рассмотрения спора, а один из арбитров не соответствовал требованиям независимости и беспристрастности. Апелляционный суд Парижа в конце 2016 года оставил в силе два арбитражных решения, обязывающих Украину выплатить ПАО "Татнефть" $112 млн, а также проценты.

"Татнефть" 13 апреля 2017 года подала ходатайства в Арбитражный суд Москвы и Высокий суд Лондона о принудительном исполнении арбитражного решения от 29 июля 2014 года, согласно которому Украина обязана выплатить компании $144 млн.