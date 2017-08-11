Экономика

15:45 11.08.2017

"Украинская ягодная гильдия" инвестирует около 30 млн грн в строительство первой очереди ягодного питомника

ООО "Украинская ягодная гильдия", член ягодного кооператива "Агровесна-2011", планирует запуск первой очереди питомника в Макаровском р-не Киевской области, строительство которого должно завершиться к концу текущего года.

"Сумма инвестиций в питомник составляет около 30 млн грн. Основная деятельность – размножение, доращивание с последующей реализацией рассады и саженцев основных ягодных культур: земляника садовая, малина черника высокорослая, а также ежевика", - сказал агентству "Интерфакс-Украина" собственник компании Вадим Скороход.

По его словам, строительство питомника было начато в марте 2017г.

На сегодняшний день, параллельно со строительством, компания занимается получением лицензий на возможность в последующие годы размножать и распространять качественный посадочный материал ягодных культур иностранной селекции. Переговоры ведутся как с американскими селекционными компаниями, так и с европейскими.

"Миссия ООО "Украинская ягодная гильдия" - обеспечить производителей Украины качественным, лицензированным посадочным материалом самых известных и продуктивных сортов ягодных культур. В свою очередь это даст украинским производителям возможность сертифицировать свою продукцию по европейским стандартам и выйти на экспортные поставки", - уточнил В.Скороход.

Собственник компании отметил, что на реализации первой очереди питомника останавливаться не намерен.

"Наш пятилетний план – расширение площадей и строительство in-vitro лаборатории",- добавил владелец "Украинской ягодной гильдии".

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