ТЭС ДТЭК в июле нарастили отпуск электроэнергии на 12,2%

Тепловые электростанции холдинга "ДТЭК" в июле нарастили отпуск электроэнергии на 12,2% - до 2,834 млрд кВт*ч по сравнению с предыдущим месяцем, сообщила пресс-служба холдинга.

"Традиционно летние месяцы характеризуются высокими скачками потребления электроэнергии в дневное время, когда население массово включает кондиционеры. Такие скачки покрывает гидрогенерация и тепловая генерация, в том числе станции ДТЭК. Одновременно в прошлом месяце увеличилось потребление электроэнергии из-за возобновления работы двух химических предприятий в Черкассах и Ривном", - отмечают в ДТЭК.

По данным холдинга, принадлежащие ему ТЭС, использующие уголь газовой группы, в июле нарастили производство электроэнергии на 10,6% по сравнению с июнем - до 2,604 млрд кВт*ч.

В ДТЭК добавляют, что также возникла необходимость увеличить генерацию электроэнергии на станциях, использующих импортный антрацит: они в прошлом месяце произвели 230 млн кВт*ч, что на треть больше, чем в июне.

Как сообщалось, в состав ДТЭК входят энергогенерирующие компании "ДТЭК Захидэнерго", "ДТЭК Востокэнерго", "ДТЭК Днипроэнерго".

ДТЭК создан в 2005 году для управления энергетическими активами группы "Систем Кэпитал Менеджмент" (СКМ, Донецк) Рината Ахметова. Корпорации делегированы функции по стратегическому управлению предприятиями группы, составляющими вертикально интегрированную цепочку по добыче и обогащению угля, производству и реализации электроэнергии.