МЭА повысило прогноз роста спроса на нефть в 2017г

Международное энергетическое агентство (МЭА) повысило прогноз роста спроса на нефть в 2017 году на 100 тыс. б/с - до 97,6 млн б/с, передает агентство Bloomberg со ссылкой на отчет.

Прогноз спроса на нефть в 2018 году был пересмотрен с 99,4 млн б/с до 99 млн б/с.

Агентство также отмечает, что добыча странами ОПЕК в июле выросла на 230 тыс. б/с - до 32,84 млн б/с.

Как говорится в отчете, МЭА ожидает, что страны из числа, не входящих в ОПЕК, увеличат добычу в 2017 году на 700 тыс. б/с и на 1,4 млн б/с в 2018 году, из них на США придется 600 тыс. б/с и 1 млн б/с соответственно.

Запасы нефти в странах ОЭСР в июне, по оценке МЭА, снизились на 19,3 млн баррелей - до 3 млрд 21 млн баррелей благодаря увеличению нефтепереработки и экспорту нефтепродуктов, но они все еще остаются на 219 млн баррелей выше среднего пятилетнего уровня.

Агентство отмечает, что, по предварительным данным, запасы продолжают падать в июле, включая сильнейшее снижение запасов нефти в США за последние три года.