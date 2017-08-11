Ягодный кооператив "Агровесна-2011" ищет инвестора для строительства агроиндустриального парка в Киевской области

Ягодный кооператив "Агровесна-2011" планирует построить агроиндустриальный парк для охлаждения, переработки и упаковки своей продукции в Киевской области.

"Мы ищем инвестора не только с деньгами, но и с технологиями для строительства агроиндустриального парка, где будет охлаждение, заморозка, упаковка, переработка плодово-ягодной продукции. Инвестиции в такой парк оцениваются от 20 до 30 млн долларов", - сообщил агентству "Интерфакс-Украина" директор кооператива Александр Ткачук.

Сейчас 12 компаний-членов кооператива имеют в управлении 500 га земли. Участники кооператива выращивают голубику, смородину, малину, клубнику.

"У нас есть общежития для сотрудников на 500 человек, совместная техника, оборудование, мы вместе получаем консультации иностранных специалистов, вместе покупаем СЗР, закупаем упаковку, охлаждаем ягоды, а также совместно их реализуем", - добавил руководитель "Агровесны-2011".

Он уточнил, что предприятия, которые стают участниками кооператива, изначально инвестируют в развитие 1-5 млн грн.

"В этом году из-за весенних заморозков мы потеряли около 50% урожая клубники, 25% - малины и смородины. Средняя урожайность ремонтантной клубники составляет 20-30 тонн/га, малины - 8-12 тонн/га, смородины - 3-8 тонн/га", - прокомментировал результаты уборки урожая А.Ткачук.

"Агровесна-2011" реализует свою продукцию на внутреннем рынке, но планирует развивать экспортное направление, в связи с чем проходит сертификацию GlobalGAP.

Один из участников кооператива - ООО "ВАТ Флора" получил сертификат "Органик стандарт" и реализует свою продукцию под ТМ Plantius.

"Мы продаем ягоды на внутреннем рынке, но планируем работать с рынком ЕС, для этого нам нужно построить более современный холодильник. Мы будем принимать участие в международной выставке AFL2017 в Гонконге, где хотим показать себя и посмотреть, как ягодный бизнес развивается в мире", - заявил А.Ткачук.