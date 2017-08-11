План обмена старых машин на более экологичные в ФРГ привлечет 1,3 млн автовладельцев

Программа обмена автомобилей с дизельными двигателями, не отвечающими новым стандартам допустимых выбросов загрязняющих веществ, на более экологичные автомобили в Германии может привлечь порядка 1,3 млн автовладельцев, прогнозируют эксперты консалтинговой компании Oliver Wyman.

На прошлой неделе автопроизводители согласовали с правительством Германии условия программы, призванной стимулировать переход автовладельцев на более экологичные машины, сообщает агентство Bloomberg.

Программа предусматривает выплаты в размере до 10 тыс. евро, которые намерены производить автоконцерны Volkswagen AG, Daimler AG, BMW AG и Ford Motor Co. автовладельцам при замене ими автомобиля с дизельным двигателем, не отвечающим новым стандартам, на более экологичный.

Выплаты предусмотрены при обмене автомобилей с дизельными двигателями, выпущенными до конца 2010 года, их в Германии насчитывается примерно 6,4 млн.

Порядка 20% владельцев автомобилей, двигатели которых соответствуют устаревшим стандартам Euro1-Euro4, могут принять участие в программе, полагают в Oliver Wyman.

"Запуск такой программы является важным элементом плана выведения с дорог загрязняющих окружающую среду автомобилей, - отмечает Огаст Джос, отвечающий за автомобильный сегмент в Oliver Wyman. - Машины, подлежащие участию в этой программе, будут довольно старыми. Поэтому для многих людей, имеющих возможность участвовать, сумма доплаты за новый автомобиль будет слишком высокой".

Обмен 1,3 млн старых автомобилей в рамках программы трейд-ин на новые обеспечил бы 38% общего показателя продаж новых машин за 2016 год (3,35 млн единиц).

В рамках государственной программы cash-for-clunkers (наличные за автохлам), реализованной правительством ФРГ в 2009 году, порядка 2 млн автомобилей старше 9 лет были обменяны на новые машины при выплате государством 2,5 тыс. евро на автомобиль.

По данным газеты Financial Times, ссылающейся на осведомленные источники, Volkswagen AG рассматривает возможность запуска в Великобритании программы обмена старых автомобилей на новые, аналогичной немецкой программе.

BMW еще в среду сообщила, что будет выплачивать до 2 тыс. фунтов стерлингов владельцам старых моделей машин, меняющих их на новые гибридные автомобили или электромобили.