Экономика

18:54 10.08.2017

Кабмин увеличил предельную сумму покупки компьютерной техники для госорганов на 7,5 тыс. грн

Кабинет министров увеличил предельную сумму покупки компьютеров и ноутбуков для госучреждений с 13 тыс. грн до 20,5 тыс. грн за единицу.

Соответствующее постановление утвердил Кабмин на заседании 9 августа.

"В связи с ростом цен на компьютерную технику правительство приняло решение о повышении сумм предельных расходов на покупку персональных компьютеров, в том числе операционной системы, государственными органами, а также учреждениями и организациями, которые содержатся за счет государства", – говорится в сообщении на официальном сайте правительства.

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Интерфакс-Украина
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