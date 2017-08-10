Кабмин увеличил предельную сумму покупки компьютерной техники для госорганов на 7,5 тыс. грн

Кабинет министров увеличил предельную сумму покупки компьютеров и ноутбуков для госучреждений с 13 тыс. грн до 20,5 тыс. грн за единицу.

Соответствующее постановление утвердил Кабмин на заседании 9 августа.

"В связи с ростом цен на компьютерную технику правительство приняло решение о повышении сумм предельных расходов на покупку персональных компьютеров, в том числе операционной системы, государственными органами, а также учреждениями и организациями, которые содержатся за счет государства", – говорится в сообщении на официальном сайте правительства.