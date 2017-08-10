Харьков присоединился к системе онлайн-аукционов "ProZorro.Продажи"

В Харьковском городском совете в четверг прошла церемония подписания декларации о присоединении города к системе онлайн-аукционов "ProZorro.Продажи".

"Таким образом, Харьковский горсовет присоединился к Меморандуму (между Минэкономразвития и торговли и Transparency International Ukraine - ИФ) о сотрудничестве в сфере создания в Украине прозрачной и эффективной системы реализации объектов государственной собственности, а также имущества государственных и коммунальных предприятий", - сообщает пресс-служба Харьковского горсовета.

По словам заместителя городского головы Харькова Михаила Фатеева, за первое полугодие этого года распорядителями средств бюджета города всех уровней в электронной системе "ProZorro" был проведен 1481 тендер. По допороговым закупкам за это время город сэкономил 3,9 млн грн.

М.Фатеев считает, что участие в пилотном проекте "ProZorro.Продажи" позволит увеличить поступления в бюджет. "Безусловно, мы рассчитываем на то, что реализация этого проекта повысит эффективность продаж, увеличит поступления в городской бюджет и коммунальные предприятия", - сказал он.

Советник министра инфраструктуры, руководитель пилотного проекта "ProZorro.Продажи" Алексей Соболев отметил, что через систему можно сдавать имущество в аренду, продавать его, а также реализовывать различные услуги, например, право на проведение ярмарок, размещение рекламы, аттракционов, точек питания.

"Ищем те варианты, в которых городу будет удобно использовать электронные аукционы. В системе есть центральная база, где размещают лоты и информацию о них, и коммерческие площадки, которые эти данные забирают и показывают своим клиентам. Если коммунальное предприятие хочет что-то продать, то, по статистике, в 60% случаев через две недели находит покупателей", - сказал А.Соболев.

"ProZorro.Продажи" - электронная торговая система, созданная по инициативе Минэкономразвития и торговли и Transparency International Ukraine, Фонда гарантирования вкладов физических лиц, НБУ и украинских электронных площадок по принципам электронной торговой системы "ProZorro". Реализуется при поддержке правительств Германии, Великобритании и Transparency International Ukraine.

К проекту присоединились крупнейшие украинские компании и банки, а также городские советы Винницы, Краматорска, Мариуполя, Тернополя и Львова.