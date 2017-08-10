Экономика

18:16 10.08.2017

Курс гривни на межбанке в четверг укрепился до 25,68 грн/$1

Курс гривни на межбанковском валютном рынке в среду укрепился до 25,6775 грн/$1 с 25,7125 грн/$1 в предыдущий рабочий день, сообщили агентству "Интерфакс-Украина" дилеры коммерческих банков.

По их словам, котировки гривни к окончанию торгов составили 25,67-25,685 грн/$1.

В прошлом году с 10 августа гривня начала резко терять стоимость после почти трехмесячного укрепления.

Национальный банк Украины (НБУ) в этот день аукцион не проводил.

По данным НБУ, средневзвешенный курс гривни на межбанковском валютном рынке в этот день укрепился до 25,6926 грн/$1 с 25,7245 грн/$1. Торговый оборот составил $313.24 млн, тогда как в предыдущий рабочий день - $229,44 млн.

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Интерфакс-Украина
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