Суд разрешил взыскать со счетов КГГА почти 2 млрд грн в пользу "Укррослизинга"

Хозяйственный суд Киева определением от 31 июля 2017 года по делу № 910/8397/16 разрешил обратить взыскание на 1 млрд 936,518 млн грн средств на казначейских счетах Киевской городской государственной администрации (КГГА) в пользу ООО "Укррослизинг" (Киев).

"Обратить взыскание на принадлежащие коммунальному предприятию (КП) "Киевский метрополитен" денежные средства, которые находятся на казначейских счетах КГГА в лице подчиненных подразделений в пользу ООО "Укррослизинг" в пределах суммы 1 млрд 936,518 млн грн", – говорится в определении суда.

Согласно документу, таким образом суд частично удовлетворил заявление представителя департамента государственной исполнительной службы Министерства юстиции Украины о взыскании принадлежащих должнику денежных средств с других лиц.

"Во время заседания выяснилось, что исполнительная служба проверила все счета метрополитена и установила, что у КП просто нет средств, которые ему необходимо оплатить по решению суда. Как следствие, суд решил, что за долги КП должна отвечать КГГА и вынес соответствующее постановление", – написал внефракционный народный депутат Юрий Левченко на своей странице в соцсети Facebook в четверг.

Как сообщалось со ссылкой на информацию пресс-службы Киевсовета, в 2009 году тогдашняя столичная власть заключила договор о покупке 100 вагонов метро на условиях финансового лизинга с компанией "Укррослизинг". В период с 2010-го по 2013-й годы Киев задолжал этому предприятию почти 2 млрд грн.

В сентябре 2016 года, Хозяйственный суд Киева принял решение о частичном удовлетворении иска ООО "Укррослизинг" к КП "Киевский метрополитен", обязав ответчика уплатить 737 млн грн из заявленных истцом 3,3 млрд грн задолженности по лизинговым платежам за поставленные в 2010-2013 году 100 вагонов. Метрополитен и город решили оспаривать это решение в апелляционном суде. Предыдущие исковые требования ООО "Укррослизинг" составляли около 2 млрд грн, однако, как поясняли в метрополитене, на сентябрь 2016 года, с учетом насчитанных истцом штрафных санкций, сумма требований выросла до 3,3 млрд грн.

По иску "Укррослизинга" суд арестовал 100 вагонов столичного метро. В конце марта 2017 года, по постановлению суда, исполнительная служба арестовала счета КП "Киевский метрополитен".

Депутаты Киевского городского совета 23 марта 2017 года приняли решение обратиться к президенту Украины, Верховной Раде, Кабинету министров, Совету национальной безопасности и обороны (СНБО) относительно рассмотрения вопроса задолженности КП "Киевский метрополитен" и возможности применения санкций по отношению к ООО "Укррослизинг" на заседании СНБО.