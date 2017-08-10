Цены на нефть растут на отчете ОПЕК

Нефть дорожает в четверг на данных о сокращении запасов топлива в США и ежемесячном отчете ОПЕК, в котором картель повысил прогноз спроса на нефть.

Цена октябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 17:22 кв увеличилась на $0,24 (0,46%) - до $52,94 за баррель. Ранее стоимость контракта превышала $53 за баррель впервые с конца мая.

Нефть WTI с поставкой в сентябре на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) подорожала к указанному времени на $0,04 (0,08%) - до $49,60 за баррель.

Как сообщило накануне Минэнерго США, товарные запасы нефти в стране за минувшую неделю упали на 6,45 млн баррелей, тогда как аналитики прогнозировали снижение на 2,2 млн баррелей.

Производство нефти в США уменьшилось на 7 тыс. баррелей в сутки (б/с) - до 9,42 млн б/с.

Кроме того, участники рынка оценивают ежемесячный обзор ОПЕК о состоянии нефтяного рынка.

Организация повысила на 100 тыс. б/с прогноз мирового спроса на нефть на 2017 год, до 96,5 млн б/с. Повышение прогноза объясняется большим, чем ожидалось, фактическим потреблением нефти в странах ОЭСР в первой половине года.

В 2018 году спрос на нефть составит 97,8 млн баррелей в сутки, тогда как в июле прогноз составлял 97,6 млн баррелей в сутки.

Вместе с тем добыча нефти странами ОПЕК в июле составила 32,869 млн баррелей в сутки, что на 173 тыс. б/с больше, чем месяцем ранее, говорится в отчете картеля.

Наибольшее увеличение пришлось на Ливию - на 154 тыс. б/с - до 1 млн б/с, и Нигерию, которая нарастила добычу нефти на 34 тыс. б/с - до 1,75 млн б/с.

Согласно решению конференции ОПЕК от 30 ноября 2016 года, картель установил для 14 стран ОПЕК новую квоту по добыче в 32,5 млн б/с.