Экономика

16:49 10.08.2017

"Укртрансгаз" отклонил предложения всех участников тендера на страхование пожарных дружин своих филиалов

ПАО "Укртрансгаз" (Киев) отклонил предложения всех участников тендера на обязательное личное страхование работников ведомственной и местной пожарной охраны и членов добровольных пожарных дружин (команд) своих филиалов.

Как сообщается в системе электронных закупок ProZorro, в тендере принимали участие страховые компании "Арсенал Страхование", "Финекс", "Арма", Vuso (все Киев).

Как сообщалось, на тендер были выставлены два лота.

Лот 1 касается страхования пожарных дружин филиалов "Укртрансгаза" - "Львовтрансгаз", "Прикарпаттрансгаз", "Черкасытрансгаз". Ожидаемая цена по первому лоту 2,53 млн грн. Сумма тендерного обеспечения 75 тыс. грн.

Лот 2 - "Киевтрасгаз", "Харьковтрансгаз", "Укргазпромбуд". "Институт транспорта газа", Управление "Укргазтесвязь", "Укргазэнергосервис", "Техдиагаз", "Агрогаз". Ожидаемая цена 2,402 млн грн Сумма тендерного обеспечения 72 тыс. грн.

Срок поставки услуг с 1 сентября 2017 года по 31 августа 2018 года.

"Укртрансгаз", 100% которого принадлежит НАК "Нафтогаз Украины", эксплуатирует систему магистральных газопроводов и 12 подземных хранилищ газа страны.

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