ДМК работает двумя домнами, третья в процессе раздувки

Днепровский металлургический комбинат (ДМК, Каменское Днепропетровской обл.), входящий в корпорацию "Индустриальный союз Донбасса" (ИСД), работает двумя доменными печами, третья находится в процессе раздувки и выведения в режим выплавки чугуна.

Как сообщается в информации пресс-центра комбината со ссылкой на начальника производственно-распорядительного отдела предприятия Олега Косицкого, задувка первой доменной печи - ДП №1-М - состоялась 22 июля, по факту в июле чугун производила только она. ДП №9 была задута 23 июля, до конца месяца проводилась ее раздувка и вывод на технологические параметры, чугун начал выплавляться на ней с августа.

5 августе была задута ДП №12, сейчас печь выходит на рабочие параметры. С 1 по 6 августа ДП №№1-М и 9 произвели 15,8 тыс. тонн чугуна. Параллельно с выплавкой чугуна проводятся подготовительные работы по переводу второй из доменных печей, ДП №9, на работу на пылеугольном топливе.

С момента расконсервации производственных мощностей и начала наладки режимов работы основных агрегатов и до конца июля, фактически, за 19-31 июля, на комбинате произведено 33,5 тыс. тонн агломерата, выплавлено одной домной (ДП-1М) 9 тыс. тонн чугуна, на МНЛЗ №1 выплавлено 5,1 тыс. тонн стали, прокатано 642 тонны шаровой заготовки диаметром 40 мм на стане 400/200 (в течение одной смены 31 июля, после запуска стана).

Первые три агломашины были запущены в пусконаладочном режиме 19 июля, до конца месяца в режиме пусконаладки были опробованы все шесть агрегатов по производству агломерата, но единовременно в производстве было не больше трех – по потребностям доменного цеха.

На 7 августа работа в агломерационном цехе ведется четырьмя агломашинами (№№7, 8, 11, 12), одна остановлена на планово-предупредительный ремонт (№10), одна (№9) – в резерве. За шесть суток августа произведено 25,9 тыс. тонн агломерата.

В сталеплавильном переделе в июле опробованы в работе оба конвертера, производство осуществлялось на МНЛЗ №1 – отливался металл под прокат шаровой заготовки. В августе попеременно работают МНЛЗ №№1 и 3. За первые шесть суток августа конвертерным цехом произведено 14 тыс. тонн стали (4 тыс. тонн товарной непрерывнолитой заготовки, 10 тыс. тонн – заготовка для сортового стана 400/200).

"31 июля был введен в эксплуатацию в пусконаладочном режиме стан 400/200 – на нем производилась заготовка под шары диаметром 40 мм для ШПС прокатного цеха комбината. Имея в наличии достаточное количество заготовки, 2 августа запустили первый шаропрокатный стан. Всего за шесть суток августа на стане 400/200 прокатали 3 тыс. тонн шаровой заготовки диаметром 40 мм и 4 тыс. тонн бунтового проката (катанки). На шаропрокатном стане 2-6 августа производство шаров составило 435 тонн. Отгрузка готовой прокатной продукции (катанки) на 7 августа составила 1,676 тыс. тонн", - констатируется в информации предприятия.

Как сообщалось, в апреле-июне комбинат простаивал.

ДМК специализируется на производстве чугуна, стали, проката и товаров народного потребления.

Предприятие контролирует корпорация "ИСД", основанная в 1995 году. Является интегрированной холдинговой компанией, владеющей пакетами акций предприятий горно-металлургического комплекса. В состав корпорации входят Алчевский меткомбинат, ДМК, меткомбинат ISD-Dunaferr и ISD-Huta Czestochowa.