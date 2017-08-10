Нацкомфинуслуг не имела права на основании информационного письма МТСБУ направлять акт о нарушениях его членам

Нацкомиссия, осуществляющая госрегулирование рынка финансовых услуг (Нацкомфинуслуг), не имела права без проверок и документации компаний принимать решение о нарушении ими лицензионных условий, исходя лишь из предоставленных ей Моторным (транспортным) страховым бюро Украины (МТСБУ) как коордсовету, функции которого она исполняет, данных о сроках внесения компаниями информации о заключенных договорах ОСАГО в Централизованную базу данных (ЦБД).

"Комиссия не имеет права без документов, без проверок, на основании писем третьих лиц осуществлять такие регуляторные действия. Она получила информацию как коордсовет, а использует ее как регулятор", - сказал агентству "Интерфакс-Украина" генеральный директор Ассоциации страхового бизнеса Вячеслав Черняховский.

По его словам страховые компании - члены МТСБУ получили "письма счастья" - акты о нарушениях лицензионных условий, в которых отмечается, что Нацкомфинуслуг на основании данных Моторного бюро о сроках внесения страховщиками информации в ЦБД издает акт о нарушении. "Т.е., получив письмо от третьего лица, которое не является государственным или проверяющим госорганом, судом или следственной структурой и не несет ответственности за поданные в информационном порядке данные, все компании пытаются сделать нарушителями", отметил В.Черняховский.

По его словам, утвержденная в 2012 году положением о ЦБД норма, в соответствии с которой страховщики должны вносить информацию в ЦБД в течение двух дней, была заведомо невыполнима и противоречила постановлению правительства регламентирующее деятельность страховых посредников. "Это было сделано специально, чтобы всех держать на крючке. Эту норму никто не пересмотрел, хотя она невыполнима, поскольку противоречит здравому смыслу и даже постановлению Кабмина о страховых посредниках, где написано, что агент может перечислять деньги через два дня после заключения договора, т.е. информация о договоре в базу не может попасть раньше, чем компания об этом узнает", - отметил глава ассоциации.

Он отметил, что такие действия регулятора стали неожиданностью и для Моторного бюро, которое в представленных коордсовету данных отмечало, что ситуация с внесением информации в ЦБД постоянно улучшается. Кроме того, по решению президиума действует норма в соответствии с которой к страховым компаниям, которые не вносят информацию в ЦБД в положенный срок, применяется повышенный коэффициент отчислений средств в Фонды бюро. Т.е. фактически к страховщикам уже применяются штрафные санкции, размер которых с 1 октября будет увеличен. Невыполнимым является также требование о ликвидации нарушений в течение месяца, поскольку организовать 100%-ное внесение информации в ЦБД компании, у которой более 1000 агентов, особенно учитывая период отпусков, невозможно.

"Они сейчас издали акт о нарушении. Хотя, с моей точки зрения, это не является нарушением лицензионных условий, поскольку не нарушены требованья к финансовому состоянию, порядку выплат, заключению договоров страхования. Если компания внесла эти данные даже через неделю, но сформировала резервы на эту сумму, наказывать ее нет оснований", - отметил В.Черняховский.

При этом он подчеркнул, что компании в связи с невозможность в течение месяца полностью исправить ситуацию, на следующий месяц могут получить второй акт, а два одинаковых нарушения лицензионных условий в течение года влекут за собой либо введение временной администрации, либо лишение лицензии. "Тем самым весь рынок можно лишить лицензии на обязательное страхование гражданской ответственности автовладельцев или сделать это выборочно, что ставит под сомнение добросовестность намерений регулятора. Эта норма ранее не применялась, поскольку все профессионалы понимали ее нереальность, поэтому вызывает особый вопрос, почему это сейчас выдернули из рукава", - сказал В.Черняховский.

Он также подчеркнул, что прежде, чем применять такие меры, следовало бы разработать и внести изменения в положение, регламентирующее этот процесс.