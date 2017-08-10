Экономика

15:42 10.08.2017

"АвтоКрАЗ" отгрузил автомобили-лаборатории в адрес "Укргазвыдобування"

ЧАО "АвтоКрАЗ" (Кременчуг Полтавской обл.), единственный украинский производитель большегрузных автомобилей, в рамках договора после выигранного тендера отгрузил в адрес ПАО "Укргазвыдобування" три специальных автомобиля- лаборатории исследования скважин ЛСГ-10 на шасси КрАЗ-5233НЕ в стандартной комплектации.

Как сообщает пресс-служба компании в четверг, лаборатория ЛСГ-10 предназначена для геофизических и гидродинамических исследований с помощью глубинных приборов и инструментов, вводимых в скважину. Применяется при скважинных работах на нефтегазовых месторождениях.

Кунг лаборатории оснащен системой отопления, освещения и вентиляции. В комплекте навесного оборудования, в частности, гидравлическая лебедка, водяной и масляный баки, диван-рундук, ложемент, мойка.

"Это оригинальные спецлаборатории, которые до недавнего времени закупались нефтегазовыми компаниями Украины как готовое изделие в РФ и базировались на российском шасси ГАЗ-3308. ЛСГ-10 на шасси КрАЗ-5233НЕ – первый аналог импортной спецтехники, который создан в сотрудничестве с компанией "Билтим" и ПВК "КБ "Пожспецмаш"- украинского производителя пожарного и нефтепромышленного оборудования", - прокомментировала новинку пресс-секретарь "КРАЗа" Дина Стеганцева.

Она добавила, что "Пожспецмашу" удалось создать целостное специзделие с установкой и адаптацией сложного навесного оборудования, в том числе гидравлической лебедки вместо механической.

"А база КрАЗа наилучшим образом подходит под адаптацию различного спецоборудования: запас прочности рамы, высокая проходимость машины и унификация модельного ряда как раз и выделяют КрАЗы среди конкурентов", - подчеркнула пресс-секретарь.

Она отметила, что это не первый тендер "Укргазвыдобування", который выигрывает "АвтоКрАЗ".

"Ежегодно эта компания приобретает у нас грузовики, спецтехнику различного назначения: экскаваторы-планировщики, самосвалы, седельные тягачи, цементировочные агрегаты, подъемники, лаборатории", - отмечает Д.Стеганцева.

В частности, в текущем году в рамках выигранного тендера "АвтоКрАЗ" поставит в адрес "Укргазвыдобування" 10 автомобильных кранов ( в том числе 9 ед. – на шасси 6х6) более чем на 30 млн грн, а также 25 автомобилей-трубовозов на 66 млн грн.

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