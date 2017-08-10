Экономика

13:36 10.08.2017

"Азовсталь" за 7 мес. нарастила выпуск проката на 11,5%

Металлургический комбинат "Азовсталь" (Мариуполь Донецкой обл.), входящий в группу "Метинвест", в январе-июле 2017 года увеличил производство общего проката, по оперативным данным, на 11,5% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года – до 2,15 млн тонн.

Как сообщил агентству "Интерфакс-Украина" представитель предприятия, выплавка стали за семь месяцев года возросла на 14% - до 2,436 млн тонн, чугуна - на 17%, до 2,153 млн тонн.

В июле "Азовсталь" выпустила 251 тыс. тонн общего проката, 270 тыс. тонн стали, 255 тыс. тонн чугуна, тогда как в предыдущем месяце - 333 тыс. тонн проката, 360 тыс. тонн стали, 318 тыс. тонн чугуна.

Как сообщалось, "Азовсталь" в 2016 году нарастила выпуск общего проката, по предварительным данным, на 14,8% по сравнению с 2015 годом – до 3,335 млн тонн, стали - на 15,6%, до 3,705 млн тонн, чугуна - на 12,5%, до 3,177 млн тонн.

Предприятие входит в группу "Метинвест", основными акционерами которой являются донецкое ЧАО "Систем Кэпитал Менеджмент" (71,24%) и группа компаний "Смарт-холдинг" (23,76%).

ООО "Метинвест Холдинг" - управляющая компания группы "Метинвест".

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