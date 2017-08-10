Украина возбудила спецрасследование импорта серной кислоты и олеума

Межведомственная комиссия по международной торговле (МКМТ) Украины по заявлению "Восточного горно-обогатительного комбината" (ВостГОК, Желтые Воды Днепропетровской обл.) решила возбудить и провести специальное расследование импорта в Украину серной кислоты и олеума (код УКТВЭД 2807 00 00 00) независимо от страны происхождения, сообщила комиссия в газете "Урядовый курьер" в четверг.

"Предоставленные материалы содержат достаточно доказательств, согласно которым можно сделать вывод, что в течение 2014-2016 г. импорт в Украину серной кислоты и олеума независимо от страны происхождения и экспорта осуществлялся в таких размерах и на таких условиях, что могло иметь место нанесение значительного ущерба национальному товаропроизводителю", – отмечает МКМТ.

В частности, импорт товара в 2015-м и 2016 гг. вырос соответственно на 87% и 225% по сравнению с 2014 годом, а его доля в потреблении – соответственно на 80% и 200%.

"Анализ ценовой динамики свидетельствует, что в течение исследуемого периода цены импорта были ниже цен заявителя (кроме 2016 года) и себестоимости его производства", – добавляет комиссия.

В результате объемы продажи ВостГОКа на внутреннем рынке в 2015-м и 2016 гг. снизились соответственно на 5% и 8% по сравнению с 2014 годом, объемы производства – на 5% и 6%, занятость – на 6% и 8%, при этом реализация товара на внутреннем рынке была убыточной.

Согласно данным Госстата, импорт серной кислоты и олеума в Украину в январе-мае 2017 года составил 20,33 тыс. тонн на сумму $543,3 тыс., тогда как экспорт - 0,05 тыс. тонн на $15,5 тыс. Основным поставщиком выступает Беларусь – 20,13 тыс. тонн на $531,3 тыс.

Государственное предприятие "Восточный горно-обогатительный комбинат" - единственное в Украине и крупнейшее в Европе предприятие по добыче и переработке урановой руды.

ВостГОК в 2016 году увеличил чистую прибыль в 37,2 раза – до 493,89 млн грн, его выручка снизилась на 5,8% – до 2 млрд 680,43 млн грн.