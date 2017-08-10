Экономика

09:54 10.08.2017

Доллар продолжает подъем в паре с евро, иена стабилизируется

Доллар в четверг продолжает подъем в паре с евро и рядом других валют из-за эскалации напряженности вокруг Северной Кореи. Вместе с тем швейцарский франк и японская иена начинают стабилизироваться после резкого укрепления в среду.

Между тем иена слабо укрепляется после отставки кабинета министров Японии.

Евро к 9:20 кв 10 августа стоил $1,1737 по сравнению с $1,1759 на закрытие североамериканского рынка в среду.

Курс доллара к иене составил 109,99 иены/$1 против 110,07 иены/$1 по итогам предыдущей сессии. Евро в паре с японской нацвалютой подешевел до 129,11 иены со 129,43 накануне.

Южнокорейская вона упала на 0,8% в паре с долларом США.

Военные КНДР повторили свою угрозу атаковать районы, прилегающие к американской военной базе на Гуаме, и заявили, что разрабатывают план пуска четырех баллистических ракет средней дальности "Хвасон-12" в качестве "предупреждения" США.

По словам генерала Ким Рак Гёма (Kim Rak Gyom), командующего стратегическими ракетными войсками КНДР, ракеты должны пролететь над территорией японских префектур Симане, Хиросима, Коти, преодолеть расстояние в 3 тыс. 356 км и упасть в 30-40 км от базы военно-воздушных сил США на острове Гуам.

Южнокорейские военные отметили, что Пхеньян ждет "решительное возмездие" в случае реализации этого плана.

Инвесторы собираются будут искать новые сигналы о денежно-кредитной политике и экономической ситуации в США в выступлении главы Федерального резервного банка (ФРБ) Нью-Йорка Уильяма Дадли, который проведет пресс-брифинг в 17:00 МСК в четверг.

В пятницу ожидаются новые данные об инфляции в США: предполагается, что рост потребительских цен ускорился июньских с 1,6% в годовом выражении до 1,8% в июле. Между тем инфляция без учета цен на продукты питания и энергоносители, вероятно, осталась на уровне 1,7%.

Глава ФРБ Чикаго Чарльз Эванс считает целесообразным объявить о начале сокращения активов на балансе Федрезерва в следующем месяце. Однако он предупредил, что слабые данные об инфляции могут задержать как повышение процентных ставок, так и сокращение портфеля.

Новозеландский доллар опустился на 0,4%, до $0,7306, ликвидировав ранее наблюдавшийся подъем на 0,5%. Глава ЦБ Новой Зеландии Грэм Уилер заявил, что центробанк хотел бы добиться ослабления обменного курса нацвалюты и всегда готов использовать для этого интервенции на валютном рынке.

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