Экономика

19:02 09.08.2017

Кабмин утвердил форму упрощенной налоговой декларации о налоге на прибыль

Кабинет министров утвердил форму упрощенной налоговой декларации о налоге на прибыль предприятий, которые облагаются налогом по нулевой ставке.

Правительство приняло соответствующее постановление без обсуждения на заседании в среду.

Согласно имеющейся в распоряжении агентства "Интерфакс-Украина" пояснительной записке к постановлению, упрощенная декларация будет применяться к предприятиям, доход которых не превышает 3 млн грн в год. Это позволит согласовать некоторые положения Налогового кодекса.

Нулевой ставкой налога на прибыль облагаются до 31 декабря 2021 года налогоплательщики с доходом не более 3 млн грн и начисляют зарплату сотрудникам более двух минимальных зарплат, уточняется в документе.

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