НБУ обнародовал для общественного обсуждения проект закона "О валюте"

Национальный банк Украины (НБУ) обнародовал на своем веб-сайте для общественного обсуждения проект закона "О валюте", который должен стать единым законодательным актом, определяющим порядок организации валютного регулирования и осуществления валютного надзора в стране.

Как сообщается в пресс-релизе центробанка, НБУ намерен обсудить документ с представителями бизнеса, банковского сектора, госструктур и экспертным сообществом в течение следующих трех недель.

"Предложения Национального банка с учетом замечаний, которые мы получим, будут представлены Национальному совету реформ. Мы надеемся, что наше видение шагов, необходимых для перехода к либеральной модели валютного регулирования, найдет поддержку среди представителей совета", - цитируется в пресс-релизе заместитель председателя НБУ Олег Чурий.

Нацбанк напоминает, что 1 декабря 2016 года обнародовал концепцию новой модели валютного регулирования, а также "дорожную карту" по ее введению. Концепция предусматривает свободу проведения валютных операций по принципу "разрешено все, что прямо не запрещено".

"Это означает, что любые валютные операции между резидентами, а также между резидентами и нерезидентами как в иностранной, так и национальной валюте смогут осуществляться без ограничений", - отмечено в пресс-релизе.

В рамках концепции, как это предусмотрено Конституцией Украины, гривня сохранит функцию денег, оставаясь единственным законным средством для расчетов за товары и услуги, однако предложенная концепция валютного регулирования предусматривает специальное использование иностранной валюты для осуществления иностранных инвестиций и связанных с ними операций, предоставления банковских услуг и т. п.

Помимо этого, по мнению Нацбанка, в рамках новой модели валютного регулирования рыночные инструменты должны превалировать над административными (антикризисными).

"Режим свободного движения капитала предполагает отсутствие валютных ограничений, следовательно, он не требует валютного контроля. Контроль за соблюдением валютного законодательства будет возложен на валютный надзор", - отмечает НБУ.

Кроме того, при свободном движении капитала процедуры должны иметь не разрешительный характер, как это происходит сейчас, а уведомительный - для целей статистики.

"Например, предложено отменить индивидуальные лицензии для физических лиц, субъектам внешнеэкономической деятельности - отменить предельные сроки закрытия контрактов и возможность декларировать ожидаемые сроки без каких-либо наказаний в случае их несоблюдения, поскольку эта информация необходима лишь для сбора статистических данных", - сообщается в пресс-релизе.

Помимо этого, при внедрении либеральной модели валютного регулирования должен измениться и подход к применению Нацбанком ограничений на валютном рынке.

"Валютные ограничения должны вводиться только с целью преодоления или предотвращения кризиса и на короткий срок. Национальный банк может их вводить при наличии признаков неустойчивого финансового положения банковской системы, возникновения обстоятельств, угрожающих стабильности банковской и/или финансовой системе страны, давления на платежный баланс Украины, что может угрожать достижению целей денежно-кредитной политики. Наличие оснований для введения таких мер защиты должен подтверждать Совет по финансовой стабильности, а срок действия валютных ограничений должен быть строго ограничен - не более шести месяцев", - объяснил центробанк.

В то же время, добавляет НБУ, снятие временных ограничений, введенных в 2014-2015 гг., которые действуют и сегодня, должно происходить постепенно и при наличии благоприятных макрофинансовых предпосылок, а также при условии введения эффективного налогового регулирования.

В частности, по мнению Нацбанка, окончательная отмена административных валютных ограничений прошлых лет возможна не ранее введения в действие законодательства о международном сотрудничестве Украины в сфере налогообложения, который будет определять: правила налогообложения контролируемых иностранных компаний; правила отчетности в разрезе стран для международных групп компаний; правила по ограничению расходов на финансовые операции со связанными лицами; правила налогообложения постоянного представительства; меры по предотвращению злоупотреблений в связи с применением договоров об избежании двойного налогообложения; процедуры по урегулированию споров по вопросам применения конвенций об избежании двойного налогообложения, а также введет международные стандарты для автоматического обмена финансовой информацией.

В соответствии с предложениями НБУ, после принятия Верховной Радой закона "О валюте" понадобится шесть месяцев переходного периода на согласование нормативно-правовых актов центробанка с нормами закона. Только после этого закон вступит в силу.