Суд назначил экспертизу документов Philip Morris Ukraine по осуществлению переработки табака в Украине

Харьковский апелляционный административный суд назначил экспертизу документов Philip Morris Ukraine, одной из крупнейших табачных компаний в стране, по ведению переработки табачного сырья в деле по налоговым обязательствам на сумму 635 млн грн.

"Мы довольны тем, что суд удовлетворил ходатайство о проведении экспертизы (экспертизу документов Philip Morris Ukraine по осуществлению переработки табачного сырья на таможенной территории Украины - ИФ)", - сообщила пресс-служба компании.

Экспертом выступил Харьковский институт судебных экспертиз имени М.С. Бокариуса.

"Мы считаем нелогичным то, что экспертиза будет проводиться по местонахождению ответчика, и будем ходатайствовать о подключении к экспертизе международных специалистов", - отмечают в компании.

Как сообщалось, Philip Morris Ukraine в мае 2016 года обжаловала в суде налоговое уведомление на сумму 635,3 млн грн по результатам выездной документальной проверки Государственной фискальной службой (ГФС). Судебное производство было возбуждено после налогового спора компании с ГФС, которая обвиняет компанию в нарушениях при импорте сырья и экспорте сигарет, а также в незаконном использовании торгового знака Marlboro.

В 2015-2016 гг. компания ввозила в Украину сырье, помещала ее в таможенный режим переработки (с применением условного полного освобождения от налогообложения) и вывозила готовую продукцию за пределы страны на основании договоров купли-продажи. Общая стоимость готовой продукции, которая была произведена и экспортирована в режиме переработки на таможенной территории Украины, составила $97 млн.

Как отмечали в компании, Таможенный кодекс Украины позволяет помещать в таможенный режим переработки товары на основании договоров купли-продажи.

Подход департамента налогового и таможенного аудита ГФС базируется на том, что договора купли-продажи не могут быть основанием для помещения товаров под таможенный режим переработки. Такая позиция департамента базируется на том, что операции компании должны соответствовать положениям закона "Об операциях с давальческим сырьем во внешнеэкономических отношениях", который утратил силу еще в 2012 году.

Philip Morris Ukraine расценивает действия ГФС как давление на компанию.

По информации компании, до начала проверки она работала над стратегией, согласно которой украинское производство рассматривалось как платформа для создания технологического экспортного хаба с соответствующей ресурсной и научной базой. Предполагалось увеличение экспортной мощности компании до $300 млн в год.

Philip Morris International - один из крупнейших мировых производителей табачных изделий. Выпускает сигареты более чем на 50 фабриках и продает их в 180 странах.

В Украине компания работает более 20 лет. Производит продукцию на фабрике в Харьковской области.