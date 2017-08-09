Малайзия начала строительство железной дороги стоимостью $12,8 млрд

Совместный китайско-малазийский железнодорожный проект East Coast Rail Link (ECRL) на восточном побережье Малайзии был официально запущен в среду, сообщает агентство "Синьхуа".

На торжественной церемонии начала работ присутствовали член Госсовета КНР Ван Юн и премьер-министр Малайзии Наджиб Разак.

Согласно плану, протяженность железной дороги составит 688 километров. Стоимость проекта составляет 55 млрд ринггитов ($12,8 млрд), срок выполнения работ - семь лет.

После постройки железной дороги время в пути из восточной части Малайского полуострова в другие города значительно сократится. ECRL также будет содействовать экономическому развитию восточных регионов страны, поскольку вдоль пути проживают более 4,4 млн человек.

Строительство будет вести China Communications Construction Company Ltd.

Максимальная скорость движения пассажирских поездов на новой дороге будет составлять 160 км/ч, грузовых составов - 80 км/ч.

Ожидается, что к 2030 году ECRL будет обслуживать около 5,4 млн пассажиров ежегодно.