Заявки на тендер "Укртрансгаза" по закупке газа для технологических нужд подали 13 компаний

Заявки на участие в тендере ПАО "Укртрансгаз" по закупке 2,495 млн куб. м газа для технологических нужд подали 13 компаний, сообщает пресс-служба "Укртрансгаза".

При этом НАК "Нафтогаз Украины" и ООО "Мет Украина" заявились на все 13 лотов ожидаемой стоимостью 16,342 млрд грн.

В свою очередь, ООО "Эру Трейдинг" подало заявку по пяти лотам (общий объем – 0,98 млрд куб. м, ожидаемая стоимость – 6,4 млрд грн).

"По три заявки сделали "Газпостач-Черкассы", "Сокар Украина", "Эско-Пивнич", по две - Trafigura Ukraine, "Скела Терциум", "Укрнафтобуриння", "Деметра". На один лот поданы заявки от "УМВБ", "Евроэнерготрейд", "Энергетической нафтогазовой компании", - говорится в сообщении.

Таким образом, на поставку газа по каждому лоту претендуют от трех до восьми компаний.

Аукцион в системе ProZorro состоится 12 сентября по каждому лоту отдельно. В настоящее время заявки изучаются на соответствие требованиям тендерной документации.

Как сообщалось, "Укртрансгаз", 100% которого принадлежит НАК "Нафтогаз Украины", эксплуатирует систему магистральных газопроводов и 12 подземных хранилищ газа страны общей емкостью 31 млрд куб. м.