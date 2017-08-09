Экономика

16:16 09.08.2017

Украина изучает возможность отмены роуминга с ЕС в 2019-2020гг

Украина может отменить плату за роуминг со странами Евросоюза в 2019-2020 гг., сообщил глава Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере связи и информатизации (НКРСИ) Александр Животовский.

"Сейчас работает экспертная группа (…) По итогам ее работы осенью будут нарабатываться предложения. В 2019-2020 гг. выйдем на межгосударственное соглашение между Украиной, странами Восточного Партнерства и Евросоюзом", – сказал глава НКРСИ на брифинге в среду.

Он также подчеркнул, что считает этот срок оптимальным.

"Европа шла к отмене роуминга 14 лет. Думаю, что три года – достаточно реальный срок, чтобы тоже это внедрить в Украине", – сказал А.Животовский.

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Интерфакс-Украина
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