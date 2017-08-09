Кабмин согласовал перекредитование "Нафтогаза" в Укргазбанке на 3,5 млрд грн

Кабинет министров Украины согласовал привлечение НАК "Нафтогаз Украины" в ПАО "Укргазбанк" кредитной линии на 3,5 млрд грн.

Соответствующее решение правительство приняло на заседании в Киеве в среду.

Срок действия линии – 1 год, ставка по кредиту – 17,5%, обеспечением по кредиту является природный газ.

"В течение июля-августа 2017 года истекает срок действия кредитных договоров, ранее подписанных между "Нафтогазом" и "Укргазбанком" на общую сумму 3 млрд 485 млн грн. Проектом финансового плана "Нафтогаза" на 2017 год предусмотрено рефинансирование кредитной задолженности перед "Укргазбанком", - указано в пояснительной записке к соответствующему распоряжению Кабмина.

Как сообщалось, "Нафтогаз Украины", 100% которой принадлежит Кабинету министров Украины, объединяет крупнейшие нефтегазодобывающие предприятия страны. Холдинг является монополистом по транзиту и хранению природного газа в подземных хранилищах, а также по транспортировке нефти трубопроводным транспортом по территории страны.