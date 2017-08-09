"Укрспецтрансгаз" передаст Минобороны два старых авто

ПАО "Укрспецтрансгаз" (Долина Ивано-Франковской обл.) бесплатно передаст Министерству обороны Украины автомобиль ВАЗ-21213 (1999 года выпуска) и ЗИЛ-433360 (2001 года выпуска).

Соответствующее решение Кабинет министров Украины согласовал на заседании в среду.

Как говорится в сопроводительной документации, физически эти автомобили были мобилизованы для использования в зоне АТО еще в сентябре 2014 года.

"Укрспецтрансгаз", 100% акций которого принадлежит НАК "Нафтогаз Украины", специализируется на предоставлении услуг по перевозке сжиженных газов и легкого углеводородного сырья железнодорожным транспортом, а также на ремонте и техническом обслуживании специальных газовых вагонов-цистерн.