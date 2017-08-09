Кабмин утвердил ТЭО реконструкции ОРУ четырех высоковольтных подстанций

Кабинет министров Украины утвердил технико-экономические обоснования реконструкции открытых распределительных устройств (ОРУ) подстанции (ПС) 750 кВ "Днепровская", 750 кВ "Запорожская", 330 кВ "Артема" и 330 кВ "Залютине".

Соответствующее решение правительство приняло на заседании в Киеве в среду.

Общая сметная стоимость реконструкции в ценах на октябрь 2016 года составляет 6 млрд 122,05 млн грн.

"Финансирование работ по реконструкции будет осуществляться в рамках меморандума о совместных намерениях правительств Украины и ФРГ по несвязанному финансовому кредиту общим размером EUR 500 млн за счет средств кредитного учреждения KfW и собственных средств НЭК "Укрэнерго", - отмечено в пояснительной записке к документу.

Как сообщалось, "Укрэнерго" осуществляет эксплуатацию магистральных и межгосударственных линий электропередачи, а также централизованную диспетчеризацию объединенной энергосистемы страны. НЭК является государственным предприятием, находится в подчинении Министерства энергетики и угольной промышленности.