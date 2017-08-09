Экономика

14:19 09.08.2017

Кабмин Украины намерен ввести единый счет для налогоплательщиков

Правительство Украины предлагает Верховной Раде принять изменения в Налоговый кодекс для введения единого счета уплаты налогов и сборов, а также единого социального взноса через электронный кабинет налогоплательщика.

Такое решение принял Кабинет министров на заседании в среду, сообщает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина".

"Основной целью законопроекта является упрощение процедуры расчетов налогоплательщиков с бюджетами через введение единого счета для уплаты налогов и сборов", – говорится в пояснительной записке к документу, имеющейся в распоряжении агентства.

Согласно тексту законопроекта, документ предполагает введение системы оплаты единого соцвзноса, налогов и сборов, предусмотренных Налоговым кодексом, кроме налога на добавленную стоимость и акцизного налога с реализации топлива, через электронный кабинет налогоплательщика. Нововведение должно упростить уплату налогов.

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